Netestované děti v lavicích s rouškami? Školy čekají na pokyny

„Nápad, že by měly některé děti sedět s rouškou a ostatní by se testovaly, považujeme za nereálný. To se nedá ohlídat,“ řekl Právu předseda místní asociace škol na Chomutovsku a ředitel ZŠ Chomutov Miloslav Hons. Nerovnost by podle něj vnímaly i děti mezi sebou. „Naprostá většina dětí nemá s testováním, tak jak to probíhalo, vůbec žádný problém,“ dodal.