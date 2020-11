Není vyhráno: Hospitalizace a úmrtí znepokojivě rostou

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek řekl Právu, že hospitalizovaných pacientů bude přibývat. „V minulých týdnech bylo diagnostikováno velké množství seniorů, křivka ještě zhruba dva týdny poroste. Je to setrvalý stav,“ uvedl Dušek. Ten už dříve řekl, že nemocnice zažijí největší nápor covidových pacientů zhruba v polovině listopadu.

V Praze v úterý laboratoře potvrdily 875 nových případů, což je o 600 méně než před týdnem. Nově nakažených je v metropoli v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 411, zatímco na nejvíce postiženém Náchodsku je to 991. Brno-město má dokonce jen 379 a Brno-venkov 467 covid pozitivních na sto tisíc lidí.

Po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem včera premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Bavorsko rezervuje pro případ české potřeby 100 lůžek intenzivní péče. Žádost o pomoc, pokud by to bylo nutné, by podalo ministerstvo zdravotnictví.