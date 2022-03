Nemůžu jen sedět doma, říká medička. Na pražském nádraží se spolužáky ošetřuje uprchlíky

V den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měla medička Anna Krejčová poslední směnu na covidovém oddělení. „Už od toho dne jsem si říkala, jak bych mohla sama pomoct. Nemůžu zůstat sedět doma a nic nedělat, to bych nevydržela,“ vzpomíná po měsíci Anna, studentka 3. ročníku na 3. lékařské fakultě UK.

Nejdřív to byl jen stolek, postupně se ošetřovna změnila na zdravotnický stan a skupinu aktivních mediků začala zaštiťovat Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

„Pomáhají tady studenti pražských lékařských fakult od prvního až do šestého ročníku. Máme rozdělené různé kompetence podle ročníků,“ vysvětluje Anna. „Já teď skoro vůbec nechodím do školy. To mi umožňuje velká podpora ze strany fakulty, která mi vychází maximálně vstříc s nahrazováním hodin. U všech ostatních práci tady zatím pokrývá povolená absence,“ popisuje.