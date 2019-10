Někteří čelní politici budou opět na udílení vyznamenání na Hradě chybět

Pozvánku do Vladislavského sálu, kde Zeman v pondělí večer předá státní vyznamenání vybraným osobnostem, dosud nedostal šéf ODS Fiala ani předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura . Na následnou recepci byl pozván poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda ( ODS ), s účastí ale nepočítá.

Pospíšil tamtéž napsal, že Zeman vyznamenává komunistické pohlaváry, na státní svátek zve jen své kamarády a po celý rok porušoval ústavu . "U toho nebudu dělat statistu. Na Hradě to zřejmě vědí, a tak už mne asi ani nepozvali," poznamenal.

Selekcí na Hradě prošli i poslanci Pirátů. Podle jejich mluvčí Karolíny Sadílkové nedostal přímo do Vladislavského sálu pozvánku nikdo z nich, většina ji má ale k dispozici na následnou recepci. Účast z nich plánují jen Jan Lipavský a Lukáš Kolářík . Žádné pozvání ale nepřišlo nejvýraznějším pirátským osobnostem včetně jejich předsedy Ivana Bartoše , šéfa klubu Jakuba Michálka nebo poslance Mikuláše Ferjenčíka.

Z KDU-ČSL podle mluvčí strany Denisy Morgensteinové obdrželi někteří poslanci pozvánku jen na recepci, Ondřeji Benešíkovi jako předsedovi sněmovního výboru pro evropské záležitosti do schránky dorazilo pozvání i do Vladislavského sálu. Opomenuti zatím zůstali předseda strany Marek Výborný či místopředseda a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Na Twitteru Jurečka uvedl, že poslední tři roky na Hrad nechodil, předsedové parlamentních stran by ale podle něj zváni být měli.