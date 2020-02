Nejvíc mi tady chyběla maminka, říká Čech propuštěný z karantény na Bulovce

Krátce se vyjádřil také ke zdravotní péči v místě šíření nákazy, odkud právě přijel. „Ve Wu-chanu se člověk k doktorovi neobjednává dopředu, ošetří ho hned, ale samozřejmě za to musí zaplatit," řekl s tím, že osobně nezná nikoho, kdo by tam byl v poslední době vyšetřován.

Zprávy o tom, že by bylo šíření koronaviru ve Wu-chanu natolik závažné, že by tam lidé umírali na ulici, potvrdit nemohl. „Co jsem se bavil s kamarády, tak mi nikdo neříkal, že by něco podobného viděl. Ale Wu-chan je velké město, takže se to ale samozřejmě někde stát může,” vysvětlil student.