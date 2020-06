Nejsilnější tým do voleb jsme my, rozjela ODS sebevědomou kampaň

„Nikdo jiný nemůže do letošních voleb představit tak silný tým, jaký nabízíme my. Je to kompetentní, schopný politický tým a bude to ten nejsilnější tým těchto voleb,” prohlásil sebevědomě na středečním zahájení kampaně v pražské Grébovce šéf ODS Petr Fiala.