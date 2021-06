Návrat hnutí ANO doprava? Korunní princ Vondrák chce vládnout s ODS

O to, že Vondrák nakonec vede kandidátku ANO na severní Moravě, se měl podle Seznam Zpráv zasadit sám Babiš. Na konci dubna se měl vydat do Ostravy a přemluvit oblíbeného politika, aby kandidoval v kraji, jenž je pro hnutí klíčový, v roce 2017 zde získalo přes 35 procent.

Vondrák však nyní odmítá, že je ve hře, že by měl Babiše při povolebním vyjednávání nahradit. Připustil však, že je připravený se minimálně zapojit. „Nabídl jsem panu premiérovi, že v případě, že by k tomu (vyjednávání s ODS) došlo, je moje zkušenost s pravicovou politikou za posledních pět let poměrně velká. Máme v (moravskoslezské) koalici ODS a KDU-ČSL a funguje nám to perfektně,“ pochvaluje si Vondrák.