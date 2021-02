Narozeniny slavil v kabině kamionu ve frontě na test

„V neděli v deset večer jsem vyjel z Moravy a ve čtyři ráno dorazil do Svaté Kateřiny, kde už se začaly kamiony štosovat. Další dvě hodiny jsem pak popojížděl na sedm kilometrů vzdálený přechod. A od šesti tady stojím ve frontě na test. Je poledne a zdaleka na mě ještě nepřišla řada,“ řekl Právu řidič kamionu.

„Za šest hodin jsem se posunul o dvacet metrů. Je to sice mazec, ale s tím nic nenadělám. Mám narozeniny, tak proč se rozčilovat. Přiťuknu si tady s kámošema kafem,“ pokračoval Vaculčík, který přes Německo jede až do Francie. „Úplně se děsím toho, co nás čeká třeba na německo-belgických hranicích,“ dodal šofér.