Nařizují nám elektromobily, ale jak se budou nabíjet na sídlišti, tepal návrh poslanec ANO

„Infrastruktura nám opravdu chybí. Že automobilky říkají, že se na to chtějí připravit. No samozřejmě, ty na tom živí výroba aut. Pokud někdo rozhodne, že budou vyrábět taková auta, tak je prostě vyrábět budou, protože budou potřebovat z něčeho žít. To je logické,“ uvedl Bžoch v pořadu Partie na CNN Prima News.