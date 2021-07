Naočkovaní a testovaní by měli mít možnost dělat cokoli, tvrdí Hostomský

Člověk, který byl otestován či naočkován, by měl mít možnost dělat cokoli. V nedělním diskusním pořadu CNN Prima News to řekl v souvislosti se zákazem tance v klubech biochemik Zdeněk Hostomský. Jinak to vidí ale imunolog Václav Hořejší. Podle něj jsou lidé při tanci ve větším kontaktu. Bezinfekčnost navíc nemusí být stoprocentní.