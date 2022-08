Nacher: Zrušíme některé cyklopruhy. Je to ideologický souboj

iframe

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Proč chce rušit cyklopruhy? (0:11)



Bude za Nachera líp? (5:12)

Dostaví se vnější okruh? (11:38)



Proč v roce 2018 zmizel z čela kandidátky? (16:05)



Zabírají Středočeši parkovacím místa Pražanům? (24:05)



Jaká je role Babiše na demonstracích? (34:31)



Chcete po volbách rušit některé existující cyklopruhy?

Ano. Chceme se obecně podívat na to, co tady vzniklo v tomto volebním období. Máme pocit, že cyklopruhy nevznikaly primárně proto, aby tam jezdili cyklisti, nýbrž jako symbol, že tato koalice je zaměřená ve prospěch cyklistů, často v neprospěch řidičů.

Nemůže to fungovat dohromady?

Může.

Ale přesto byste některé z existujících rušili?

Je to ideologický souboj a od toho jsou volby. Tahle koalice to namalovala tímhle způsobem, a to si myslím, že je část koalice ještě brzdila. Máme na to jiný pohled a Pražané rozhodnou, jakou cestou se vydat.

Nedělal byste ale z cyklistů nepřátele, jak to nyní vyčítáte vedení Prahy u řidičů?

Nechci to takhle pojmout.

Tak jak?

Na začátku je potřeba udělat nějakou analýzu. Vyjel jsem si čísla, která ukazují intenzitu dopravy v Praze, kde se cyklisté pohybují mezi 0,1 až jedním procentem dopravního výkonu. Jasně jsou měřitelné úseky, kde cyklisté jsou, a je to bezpečné, a některé, kde sami cyklisté říkají, že radši pojedou jinudy.

Máte již vytipované konkrétní oblasti?

Na začátku září to představíme. Mohu říct ale třeba Dvořákovo nábřeží, Opletalovu ulici, přemalovaný úsek v Plzeňské, Podolské nábřeží atd. To jsou všechno místa, na které máme i zpětnou vazbu od Pražanů, že tam buď cyklisté nejsou v takovém množství, anebo je to dokonce ohrožuje a zbytečně se tam „špuntují“ auta.

Hlavní město teď zaplnily vaše předvolební billboardy s heslem: „Za Nachera bude líp.“ Nabízí se proto, v čem?

Zaprvé z hlediska financí jde o to pomoci Pražanům. Na zastupitelstvo jsme dali podnět, aby se uvolnily prostředky, v tuhle chvíli je to tuším 300 milionů korun. V tzv. balíčku sociální pomoci pro Pražany chceme pokračovat. To znamená, aby některé sociální vrstvy měly školkovné, poplatek v družině a třeba oběd zdarma od nového roku. A ještě podpořený příspěvek na bydlení, který dává stát.

Na druhé straně chceme narovnat některé věci, které za této koalice byly nespravedlivé a nedávají logiku. Například je papírová jednorázová jízdenka levnější než ta, kterou bychom si objednali přes SMS. Anebo svoz odpadu, který se snížil na sídlištích o 100 procent na rozdíl od toho u rodinných domů, kde zůstal přibližně stejný.

Snížení nákladů je další věc, kterou slibujete na vašich billboardech. Jak byste na to šel ale konkrétně?

Tak jednak logicky by jízdenka přes SMS měla být levnější než papírová, maximálně stejně drahá. Obecně chceme přijít s tím, aby se jednorázové jízdenky zlevnily oproti současnosti. Ne roční, kde Praha patří mezi nejlevnější metropole.

To máme jednorázové jízdenky, ale když si voliči přečtou, že se jim budou snižovat náklady, tak si představí asi více. Tak kde dále?

Je to kombinace všech těchto věcí. Chceme se podívat třeba na ty náklady u svozu odpadu, vodné/stočné, které se každý rok zvedalo v době, kdy se snížila DPH. Není to ale jen o městě samotném, ale řízení městských firem. Klíčová firma, kde budou dopadat na lidi náklady kruciálně, je Pražská plynárenská.

Slogan, že se budou „za Nachera“ snižovat náklady, je ale poměrně silný a po celé Praze. Stačí to?

Vyjmenoval jsem vám tu i věci, které je potřeba otevřít. Souvisí s tím i debata, že v některých případech zachováte cenu, jakkoliv by to chtěla třeba současná koalice zdražit, kdy se znovu vracím k základním položkám vodné/stočné. A třeba jsem nehlasoval až pro stoprocentní zvýšení daně z nemovitosti, byť to není velká položka, nýbrž symbol, že za této koalice se v zásadě zdražily všechny položky Pražanů.

Posledních 30 let se mluví o dostavbě vnějšího pražského okruhu. Co pro to uděláte?

Pro nás je dokončení vnitřního a vnějšího obchvatu prioritou včetně dokončení všech radiál, které se za současné koalice zastavily.

To, že je něco prioritou, ale slýcháme dlouhé roky a zrovna vnější okruh se moc neposunul. Kdy se dostaví v případě, že bude vládnout ANO?

Vy se mě ptáte, jako bych byl koaliční zastupitel.

Ptám se na to, kdy by se ho Pražané dočkali za vás?

Rozhodně to pro nás není jenom na oko priorita, jako mám pocit ze současné koalice.

Tak co byste pro to udělal? Jak byste se například dohodl se starostou Suchdola, který vyhrává již roky volby s programem, že vnější okruh přes tuto městskou část nebude?

(kýve) Pamatuji si, že jsme se dostali do fáze, kdy předchozí zastupitelstvo neschválilo Suchdolu některé dotace. Až tak daleko, protože Suchdol tímhle vydírá zbytek Prahy. Tím, že tam nejsme schopni udělat obchvat, který by se týkal Prahy a středních Čech. Bavíme se tu o obsluze 2,5 milionu lidí.

Jednak je to o nějaké debatě. Druhak o tom, jestli obchvaty berete opravdu jako prioritu, anebo vám nevadí, že se to komplikuje a projekty měníte. Například že část, která měla být nadzemní, uděláte podzemní, čímž se to celé prodlouží.

Odkazoval jste na snížení dotací městské části. To je příklad, který byste následoval?

Ukazoval jsem to jako příklad toho, že má Praha obecně problém v parcelaci. Na to, že máme 1 250 000 obyvatel, tak je tu 57 městských částí.

A co byste udělal v případě toho Suchdola?

Říkám vám, že by to byla priorita.

Ptám se vás na to, co byste dělal, kdybyste vyhrál volby a měl byste o tom jednat. Co byste pro to udělal?

Úplný detail všeho představíme 5. září.

I to, jak byste řešil situaci se Suchdolem?

To jsou takové detaily, které vám neřekne nikdo.

Pražskou kandidátku ANO jste měl vést již v minulých volbách, nakonec vás nahradili za podnikatele Petra Stuchlíka. Dotklo se vás to? Jak se na to díváte zpětně?

V první okamžik mě to spíše překvapilo, to musím říct, ale nedotklo. Teď můžu po čtyřech letech uvést, že jsem říkal, že to respektuji, ale potom na té kandidátce nebudu. Že tomu konceptu změny na poslední chvíli lidé neporozumí.

Nakonec se to ale změnilo a zastupitelem jste.

Nakonec ano. V zásadě jsem byl pod takovou Sofiinou volbou. Kdybych odešel, a stále by se to mediálně propíralo až do voleb, tak strůjce toho výsledku bych byl i já, i když bych tam vůbec nefiguroval. To mi přišlo netýmové.

Dvojkou kandidátky ANO je zastupitel Prahy 11 Ondřej Prokop, který na sebe v červenci strhl pozornost tím, že Středočeši zabírají Pražanům parkovacím místa. To byste podepsal?

Otevřel téma, o kterém se mluví, a za to jsem rád. Možná to popsal ne tak šikovně.

Jak byste to tedy popsal?

V minulém volebním programu jsme měli nejenom my, ale tuším i ODS, že by Praha měla mít jednu parkovací zónu třeba kromě historického jádra, aby to nebyli Pražané dvou různých kategorií podle toho, v jaké městské části žijí. Teď to tam máme také.

Takže byste zpoplatnění rozšířil na zbytek městských částí?

Byla by jedna zóna pro celou Prahu.

V Praze se čím dál více mluví o možné povolební spolupráci ANO a ODS, která jde s TOP 09 a KDU-ČSL v koalici SPOLU. Je to vyloučené?

Na rozdíl od kolegy Čižinského (Jan Čižinský je lídr sdružení „Podporujeme nezávislou kandidátku Praha sobě“ – pozn. red.) a Petra Hlaváčka (pražský náměstek a lídr kandidátky STAN – pozn. red.) nebudu takhle infantilně vylučovat a vymezovat se negativně. Za mě je to neuctivé k lidem. Nejenže dnes nevíme, jak volby dopadnou, ale i to, že některé subjekty vůbec nepřejdou přes pět procent.

Zeptám se jinak. S kým byste si tu koalici představoval nejraději? Je to ODS?

Určitě bych si ji radši představil s těmi, kteří nedělají aktivistické pojetí politiky.

Kdy vstoupíte do hnutí ANO?

Teď to pro mě není primární věc. Budu o tom přemýšlet po volbách.

Minulý týden vzbudil rozruch policejní zásah na mítincích Andreje Babiše. Hlavně ten, kdy na autistického chlapce, který vzal Babišův reproduktor, zaklekla trojice policistů. Nepřikládal váš stranický šéf pod kotel emocí tím, že své oponenty nazýval fašisti a nacisty, kteří jsou spojeni s vládní pětikoalicí?

Zaprvé tam byla agrese na ulici ještě před tímhle výrokem. Takže to je slabá výmluva.

Takže nepřikládal?

Nepoužil bych to takhle. Když jsem si pustil to video celé, citoval tam (Babiš) článek od nějakého komentátora v deníku Právo…

Ten komentář od Petra Kolmana se vztahoval k tomu, že právo narušovat mítinky patří ke svobodě napříč Evropou. Nepatří?

Nemyslím si to, protože to zhoršuje atmosféru. Dneska to hájí ti, kteří to nepoznali na vlastní kůži. Začnou to kritizovat v momentě, až se to začne dít jim.

Dovede si představit, že by premiér Petr Fiala (ODS) označil za „nacisty a fašisty“ příznivce ANO, jako to udělal Babiš?

To si myslím, že ne. Vždycky ale záleží na tom kontextu. Když není jediný mítink v posledních třech týdnech...

To je ale jeho svobodné rozhodnutí, že je pořádá.

Vy běžně chodíte na kapelu, která se vám nelíbí a budete tam pískat? Mimochodem už jenom to, že se o tom bavíme, je zase důkaz toho, že se ta pozornost obrací na ANO, přestože je v opozici.

Ta pozornost se obrací na ANO, protože se tam stal ten incident. Andrej Babiš svou kandidaturu ještě nepotvrdil, přesto jaký by byl podle vás prezident? Nerozděloval by společnost ještě více?

Nevím, to vám řeknu, až oznámí kandidaturu, pokud ji oznámí.

Váš osobní tip, jestli bude kandidovat?

Nevím, neumím to zhodnotit.