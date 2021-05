Na uzavřené schůzi poslanci řešili i Pivoňkovy smutné oči

I proto někteří žádali, aby po odchodu šéfů tří zpravodajských služeb, kteří ve středu dorazili do Sněmovny, byla zrušena přísná opatření, kdy museli poslanci odnést ze sálu své mobilní telefony, notebooky i chytré hodinky. Zpřístupnění jednání kamerám navrhl Marek Benda ( ODS ), s tím, že se stejně nejspíš nic nového nedozvědí, ale poslanci to odmítli.

„To úterý bylo šílený, dnes to mělo už řád,“ prohlásil jeden z účastníků obou jednání.

Hamáček ve středu na začátku zopakoval to, co již dříve veřejně říkal, a odmítl, že by plánoval nějaký handl. Premiér Andrej Babiš se za něho postavil, což také nebylo nic nového. A za tři přítomné šéfy českých zpravodajských služeb prohlásil ředitel civilní rozvědky Marek Šimandl s odkazem na zákon, že poslancům nic říci nemůže. Zpravodajci pak ještě nějakou chvíli v sále zůstali, po jejich odchodu již debatovali poslanci sami.