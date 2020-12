Na Štědrý den, některý pátek. Babiš trousí termíny otevření vleků

„Mělo by to být nějaký pátek, ale nechám to na něm (Blatném), jedná se hlavně o managementu front," řekl premiér Rádiu Z.

Nepočítá s tím, že by na hory mohli jezdit zahraniční turisté. „V Rakousku je to pro místní, u nás by to mělo být také jenom pro naše lidi,” uvedl. Kdyby dorazili lidé z ciziny, nebylo by to podle něj dobře. „Epidemie je (v zahraničí) asi tři týdny nebo měsíc za námi, stoupá to všude. Musíme tomu zabránit,” vysvětlil.