Na školy v přírodě nezbývá čas, tvrdí ředitelé

„Školy v přírodě neplánujeme ani omylem,“ tak reagoval na tuto možnost výuky ředitel 12. základní školy v Kladně Vladimír Dufek. „Zatím na ně nikdo nemyslel, na to teď není čas, řešit to a organizovat,“ dodal pro Právo ředitel. Škola má podle něj už tak dost starostí s tím, aby se vyrovnala s neustále se měnícími podmínkami.

„Třeba jen testů jsme tady měli už čtyři druhy. Postupně se to všichni naučili a hned přišly jiné. Všechno, především vyučování, si musí nejdřív sednout,“ uvedl Dufek, podle něhož budou spíše učitelé chodit s třídami v rámci vyučování ven tam, kde má škola dost prostoru.

Na školy v přírodě by děti mohly od 31. května Domácí

Podle ředitele ZŠ Korunovační v Praze 7 Tomáše Komrsky je na přípravu školy v přírodě velmi málo času. „Bylo by fajn v červnu zkusit týdenní pobyt, ale nerad dělám věci pod tlakem,“ řekl Právu. Situaci by viděl jinak, kdyby měl navíc ještě měsíc.

Škola je podle něj zvyklá pracovat s názory rodičů, které teď vůbec nezná. „A pokud by rodiče měli finančně participovat, jakože by museli, je pro mě také otazník, jestli by nebyl zájem třeba jen půlky třídy,“ uvedl Komrska.