Na konci dubna by mohlo být 3000 hospitalizovaných, avizoval Blatný

Na konci dubna by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohlo být kolem tří tisíc hospitalizovaných s koronavirem, z nichž 500 by mohlo být na jednotkách intenzivní péče (JIP). Počty nově nakažených by měly přibývat po čtyřech tisících denně, avizoval ministr v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády.