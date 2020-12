Na jihu Čech začalo očkování

„Každý by si měl ohledně očkování zvážit pro a proti. Například mně je více než 65 let, mám vysoký tlak, mám také lehkou alergii na pyly a několik kilogramů navíc. Když se nad tím zamyslíte, takhle je na tom většina lidí v důchodovém věku. Můj vzkaz zní: jestli jste si napočítali podobné rizikové faktory, nechte se očkovat,“ vzkázal především seniorům Chmelík. Podle něho je rychlé vyvinutí vakcíny lékařským úspěchem a je přesvědčený o její účinnosti.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) upozornil, že 375 vakcín půjde do českobudějovické nemocnice a dalších šest nemocnic dostane po sto vakcínách.

„Během ledna bychom měli dostat další. Jsou to vakcíny, které jsou určené pro zdravotníky, pro seniory, pro pečovatele v seniorských domech, pro praktické lékaře. Tedy takovou tu první linii, která se o pacienty stará,“ řekl Kuba. Vzhledem k malému počtu vakcín by se měla širší veřejnost začít očkovat od února. „Budeme se snažit, abychom od února mohli naočkovat co nejvíce pacientů nad 60 let,“ doplnil hejtman.