Do obchodů a na akce by mohla očkované či testované pouštět aplikace

Nastínil, že by lidem měla umožnit „dělat činnost, která zatím nebyla povolená“, a to na základě toho, že prošli očkováním proti covidu-19, že měli v určité lhůtě negativní test na koronavirus nebo že nákazu v posledních měsících prodělali.

„Zatím platí tři měsíce (od nemoci), ale ukazuje se, že i šest měsíců by se dalo akceptovat,” uvedl ministr. Vstupenkou by pro ně byl QR kód.

O podobné možnosti informovala v pátek i Hospodářská komora. Ta chce s vládou jednat o podmínkách otevření obchodů a služeb, které by provoz chtěly obnovit od 1. května, a pomoci by v tom mohla podle ní právě i mobilní aplikace. Lidé by v ní našli podniky, které se zavázaly k dodržování nastavených pravidel, a zároveň by jejím prostřednictvím prokázali svou bezinfekčnost.