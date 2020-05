Mynář si přišel pro 18 milionů navíc pro Hrad. Poslanci to posvětili

O peníze si přišel na výbor požádat přímo kancléř Vratislav Mynář . „Je to návrh, který předkládá kancelář prezidenta, ale je to po konzultaci s ministerstvem financí,” vysvětlila dále Vostrá.

Šéf STAN Vít Rakušan označil požadavek Hradu za nehorázný, zvlášť když Mynář za poslanci do Sněmovny na jejich žádost v jiných situacích ani nepřijde.

„Přijde mi to jako nehorázný požadavek a je to dost neuvěřitelné. Pokud chceme tvrdit, že nejednáme populisticky, tak by se snížení provozních nákladů, o což u Hradu jde, mělo týkat úplně všech,” kritizoval nárůst výdajů Hradu Rakušan.