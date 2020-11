Může to znít nelogicky, reagoval Blatný na opatření v maloobchodu

„Zní to velmi nelogicky,” reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dotaz ke stávajícím omezením maloobchodu. Kvůli rozhodnutí vlády stále zůstávají zavřené například obchody s botami či se zimním oblečením, otevřené jsou naopak prodejny se zbraněmi. Podle ministra je ale podstatné, aby měl protiepidemický systém PES co nejméně výjimek, aby co nejlépe fungoval.