Vláda chce omezit pohyb mezi okresy na 3 týdny a zavřít školy a školky

Vláda bude muset podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na tři týdny radikálně omezit pohyb. Zakázat by se měl pohyb mezi okresy. Zavřít by se měly i školy a školky. Sdělil to po čtvrtečním jednání vlády. Pokud budou opatření platit, pak zřejmě od 1. března.