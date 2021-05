Mladší ročníky se zatím do očkování moc nehrnou

S každou věkovou kategorií klesá zájem lidí nechat se očkovat proti covidu-19. Vyplývá to z dat zveřejněných ministerstvem zdravotnictví. Zatímco ve skupině 80+ se celkem očkování účastní skoro 87 procent lidí, v naposledy otevřené kategorii 30 až 34 let je to necelá čtvrtina.