Místo tří odvodů jeden. Vláda odklepla „superdaň” pro malé živnostníky

„Paušální daň schválena. Znamená jedinou platbu místo tří a tím významně méně papírování. Platit bude od 1. ledna 2021, v příštím roce bude měsíční odvod 5740 korun,” napsala na Twitter ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V částce paušální daně je tak zahrnuto zdravotní pojistné 2514 korun, daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. To pro příští rok odpovídá 3126 korunám.

Původně navrhovala ministryně financí Alena Schillerová paušální daň pro živnostníky s příjmem do milionu korun. Naproti tomu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) při příchodu na vládu uvedla, že by chtěla, aby to bylo pro drobné podnikatele s příjmy do 600 až 750 tisíc korun.

Nakonec tak vláda podpořila 800 tisíc korun.

„Souhlasím s podporou malých živnostníků, zjednodušení jejich života, ale nemělo by to zase rozvíjet ještě více nůžky mezi zdaněním živnostníků a zaměstnanců. Tam je ten rozdíl v řádu několika desítek násobků,” řekla Maláčová.

Za velmi malou považuje také daň z příjmu ve výši symbolických 100 korun.

ČSSD se odložit platnost

Změna by měla platit od 1. ledna 2020. Při příchodu na vládu nicméně ministryně Maláčová uvedla, že chce odložit účinnost kvůli nepřipravenému IT systému. Za půl roku se podle ní nedá totiž předělat IT systém České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„Skutečně je to velmi náročné, protože se celý systém bude muset předělávat. Máme 30 let starý systém na ČSSZ. Pokud by to mělo být k 1. lednu příštího roku, tak by se to dělalo ručně, byly by to velké komplikace,” dodala šéfka resortu práce a sociálních věcí.

Změnu musí nyní posoudit Sněmovna. Zákonodárci by to mohli podle Schillerové stihnout projednat ještě před sněmovními prázdninami, které jsou od poloviny července do konce srpna. Svolána by kvůli tomu měla být mimořádná schůze.

Zavedení paušální daně by podle propočtů ministerstva financí připravilo veřejné rozpočty o zhruba 300 milionů korun. Zároveň by se ale měl zvýšit příjem ze sociálního pojištění o 59 milionů korun.