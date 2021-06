Místo dovolené na rybách bude pomáhat bratrovi, jemuž tornádo zničilo dům

V obcích jimiž se ve čtvrtek prohnalo ničivé tornádo je nyní nebývale rušno. Lidmi se to v nich jen hemží a všechny spojuje jediné, likvidace následků, které zuřící přírodní živel napáchal. Kromě záchranářů a místních se do prací zapojili jejich rodinní příslušníci, kamarádi a další dobrovolníci. Byl mezi nimi i Zdeněk Irša z Hodonína, který dorazil do Mikulčic pomáhat svému bratrovi Ivanovi.