Vojtěch: Služby a restaurace už jen pro očkované. Testy už se uznávat nebudou

„Jsme ve velmi vážné situaci, o tom svědčí nesporně včerejší počet diagnostikovaných případů. Problém je, že se nám nákaza mnohem více dostává do rizikových skupin. Není to pouze o tom jednom čísle, ale je to o dalších entitách, které se poměrně výrazně zhoršují,” prohlásil na úvod mimořádného brífinku ministr zdravotnictví v demisi Vojtěch.

Výjimky budou mít podle české hlavní hygieničky Pavly Svrčinové děti do 12 let, které se stejně jako doposud nebudou muset prokazovat vůbec. Testy budou moci i nadále využívat mladí od 12 do 18 let či lidé, kteří mají nějaké kontraindikace.