Ministerstvo zdravotnictví objednalo 5000 dávek tablet proti covidu

Oproti jiným lékům má forma tablet velkou výhodu. Nakaženým by je při rozbíhající se nákaze mohl předepsat lékař a pacient by se dál léčil doma. Riziko, že skončí v nemocnici, by se při včasném podání snížilo asi o polovinu.

„Efekt podávání tabletek v prevenci nebo nejčasnějších fázích onemocnění má smysl a asi i větší než pak léčit rozjetou infekci. Pokud by bylo antivirotikum, které by bylo efektivní a bezpečné k podávání, a molnupiravir vypadá, že by takový mohl být, tak to určitě smysl má,“ řekl Právu přednosta KARIM 2. LF UK ve FN v Motole Tomáš Vymazal.

Dostupnost antivirotik, která se podají hned na začátku a zabrání vážnému rozvinutí nemoci, by mohla podle místopředsedy České imunologické společnosti Ilji Stříže do určité míry zastoupit i nákladnou léčbu monoklonálními protilátkami.

„Výhodou je kromě nižší ceny zejména tabletová forma léku, která umožňuje, aby byl podáván praktickými lékaři bezprostředně po zjištění pozitivity,“ vysvětlil Právu Stříž.

To, že by si pilulky naordinovali sami pacienti doma, podle něj zatím není pravděpodobné. „Zatím není dost zkušeností s případnými nežádoucími účinky, a proto by měl být podáván jen osobám ve vysokém riziku těžkého průběhu. To musí posoudit lékař,“ dodal.

Británie průkopníkem

Po tabletách molnupiraviru od společností Ridgeback Biotherapeutics and Merck Sharp & Dohme jako první sáhla Británie. Rizikovým pacientům (např. seniorům nad 60 let) s příznaky ho doporučuje podat do pěti dnů při mírném nebo středně těžkém průběhu nemoci. Takřka stejné podmínky včera pro podání doporučila i EMA.

„Lék, který teď není v EU registrován, lze použít k léčbě dospělých s covidem-19, kteří nepotřebují doplňkový kyslík a kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku rozvoje závažného onemocnění,“ uvádí EMA.