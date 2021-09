Ministerstvo vypsalo zakázku na plošinu, která by dostala prezidenta na vozíku do letadla

Ministerstvo obrany se snaží vybrat firmu, která do roku 2023 zajistí zdvihací plošinu, která by umožnila dostat prezidenta Miloše Zemana do vládního speciálu. Zakázka nazvaná Služba k zajištění nástupu a výstupu prezidenta ČR se sníženou pohyblivostí do letounu A-319 má odhadovanou cenu 2,4 milionu korun.