Ministerstvo řeší převoz těla Čecha zabitého na Donbasu

„K této záležitosti nemohu říct nic více, než že ministerstvo se tím intenzivně zabývá. Řešíme to jako standardní konzulární případ. Jsme v kontaktu se všemi, kteří jsou v té věci relevantní, a s rodinou. Více to komentovat nemohu," uvedl šéf české diplomacie. Tělo zemřelého mělo být v neděli převezeno do Charkovské oblasti.