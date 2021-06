Meziročně zemřelo o 15 procent více lidí. Covid druhou nejčastější příčinou

„Pokud bychom hledali takto vysoká čísla úmrtí, tak to bylo někdy na konci 80. let až začátek roku 1990. Tento rok je naprosto specifický svou strukturou. Je třeba ještě data očistit data o vliv stárnutí, protože tím, jak populace stárne, tak přirozeně dochází k nárůstu počtu úmrtí,” řekl na úvod ředitel úřadu Marek Rojíček.

Nejvíce zemřelých připadlo, a to téměř 16 tisíc, připadlo na loňský listopad. „Je to vlivem covidu. Nejvyšší číslo bylo v listopadu, kdy se to blíží 16 tisícům. Nicméně teď už víme z demokragických dat, že to ještě bude překonáno. Rok 2021 bude bohužel ještě tragičtější,” uvedl Rojíček.