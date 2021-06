Mezi opozicí houstne atmosféra. Kvůli budoucímu premiérovi

„Nepředbíhal bych s otázkami, co bude po volbách,“ uvedl před úterním jednáním Poslanecké sněmovny Bartoš. „Otázka, kdo bude premiérem po volbách, jejichž výsledek je v nedohlednu, není na stole a není dobré na ni odpovídat,“ upřesnil.

Dodal, že z otázky na budoucího premiéra na rozdíl od Bartoše nebude utíkat. „Uděláme vše pro to, aby byl příštím premiérem Petr Fiala,“ doplnil.

Do Sněmovny by se pak dostala s jistotou i SPD. ČSSD, KSČM nebo také hnutí Přísaha se pohybují kolem hranice pěti procent, která je určující pro vstup do dolní komory.