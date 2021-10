Mezi nově nakaženými je jen 10 procent ze zranitelných skupin

V posledních zářijových dnech připadá nejvíce nakažených za den na nejmladší věkové skupiny, zejména 10 až 19 let.

Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška ale mírně narůstají čísla také u lidí do 29 let. Ve středu 29. září tyto skupiny tvořily téměř polovinu všech denních nakažených.

Jako možné vysvětlení vyšších počtů než v ostatních skupinách se nabízí pravidelné testování a nižší proočkovanost. Děti do 12 let se nemohou očkovat, aby se ale mohly účastnit svých volnočasových aktivit, musí se prokazovat negativními testy. Oproti tomu starší naočkovaní občané testy podstupovat nemusí, na případnou nákazu, která je i přes vakcinaci možná, se tak nemusí přijít. Právě to se může ve statistikách projevovat.