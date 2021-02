Metnar: Udělám vše, aby vojáci zůstali v nemocnicích i bez nouzového stavu

Nebezpečné je to v tom, že úřad vykládá zákon tak, že námitku může podat každý, aniž by se účastnil výběrového řízení. Kdyby si Rusko nebo další země zařídily na území EU výrobu nebo jen distributora, tak by mohly podat námitky. Musíme zajistit bezpečnost armádních dodávek a nemůžeme připustit, aby nám kdokoli torpédoval a obstruoval dodávky, protože i odklad v čase hraje v bezpečnosti roli. Jde o střet dvou právních názorů a to bude muset vyřešit soud.