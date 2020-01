Máte čas do konce ledna, uklidňuje žadatele o zvýšení rodičovské úřad práce

„Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, nemusí panikařit. Pokud chtějí změnit měsíční částku od ledna, mohou tak učinit až do 31. ledna 2020. Na vyřízení tak mají dostatek času,” uvedla v pondělí mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

„V tuto chvíli by si měsíční částku měli upravit především ti, jejichž dítě dosáhne letos čtyř let. Ostatní rodiče mohou změnu volby provést kdykoli v průběhu celého roku,” dodala Beránková.

Rodičovská se od letošního roku zvýšila o 80 000 na 300 000 korun. Více peněz mohou čerpat nejen rodiče nově narozených dětí, ale rovněž rodiče dětí do čtyř let, kteří příspěvek pobírají. Ne všichni však stihnou vyčerpat celou sumu, a proto někteří spěchají s navýšením příspěvku, aby z něho stihli odčerpat co největší část.