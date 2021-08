Mapa cestovatele se mění. Další země spadají do kategorie vysokého rizika

Do oranžové kategorie zemí se středním rizikem zamíří Dánsko, Litva, Lucembursko, Švédsko a San Marino. Cestovatelům z těchto a zelených zemí, které značí nízké riziko nákazy, stačí vyplnit příjezdový formulář a do pěti dnů po návratu absolvovat PCR test.

Turisté, kteří se vrací z tmavě červené a červené oblasti a nemají ukončené očkování nebo v posledním půlroce neprodělal covid, musí ještě před návratem do Česka podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použije hromadnou dopravu (letadlo, vlak, autobus).

⚠️ @ZdravkoOnline aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 9. srpna. Takzvaný semafor upravuje kategorie zemí, na které se při návratu do ČR vážou příslušná protiepidemická opatření. V tmavě červené 🔴⚫ kategorii bude Monako. pic.twitter.com/nYfh87ucz9

Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do Česka PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné, aby zůstaly v samoizolaci.