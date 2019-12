Máme, co nepotřebujeme. Vláda chystá revizi hmotných rezerv

„Přistoupili jsme k tomu s větším nadhledem a zadali jsme si úkol přestrukturovat celou zásobu hmotných rezerv do 30. března,” řekl novinářům Havlíček.

Ten už se dříve vyjádřil, že v rezervách „máme to, co nepotřebujeme, a naopak chybí to, co by bylo třeba”.

„Musíme to zmodernizovat. Musím bohužel konstatovat, že Správa hmotných rezerv se řídila spíš úředně a účetně, nediskutovalo se o tom, co skutečně potřebujeme v 21. století. Strukturovalo se to ještě v době studené války,” dodal ministr.

Jednotlivá ministerstva podle něj do března připraví koncepci, co konkrétně by podle nich stát měl mít v rezervách. Týká se to například zemědělských a potravinářských produktů nebo třeba léků.

Správa státních hmotných rezerv schraňuje komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Má je ve vlastních či pronajímaných skladech. Drží také například zásoby ropy či leteckého petroleje.

Správa má v současnosti o více než 100 milionů snížený rozpočet, a to podle dřívějších informací znamená, že přestane modernizovat starou a nakupovat novou techniku.

V posledních týdnech vzbudila pozornost zpráva o návrhu, podle nějž musí správa v roce 2020 prodat kovy za 600 milionů a v roce 2021 pak zbytek za 1,6 miliardy. Česko tím zcela přijde o strategické zásoby této suroviny.