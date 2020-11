Maláčová se vzdává. Podpoří opoziční návrh na zmrazení poslaneckých platů

„Můj návrh se nesetkal s podporou. Několik týdnů a měsíců jsme se snažili najít řešení. Chci se připojit k pirátskému návrhu a děkuji za něj. Je to návrh, který má největší podporu a my jako sociální demokracie se k němu připojujeme,“ uvedla ve čtvrtek Maláčová.

Ministryně nicméně dříve uvedla, že navrhne snížení platů. Platy by podle ní měly dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Ta je nyní 14 600 korun, což vynásobeno pěti je 73 tisíc. Nakonec ale tento návrh do Sněmovny ani nepředložila.

Piráti pak spolu s lidovci a STAN naopak navrhli pouze jejich zmrazení. „Jde o to, aby příští rok byly ty platy stejné jako letos. Počítám, že u běžného poslance ve Sněmovně by to bylo bez toho navýšeno asi o 10 tisíc korun hrubého měsíčně,” sdělil dříve Novinkám místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).