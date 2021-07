Maláčová se Stropnickým se šli producírovat do firmy jako kontroloři práce. Narazili

„Dne 20. července dorazilo do naší společnosti komando cca 20 úředníků s vestičkami inspekce práce a k tomu cca 20 slušně ozbrojených policistů z cizinecké policie. Dorazili hezky před obědem cca v 11 hodin a bez ohlášení rovnou hezky kontrolovat,“ vylíčil na facebooku průběh vedoucí výroby Václav Vrabec ze společnosti Personna International, v jejichž severočeském sídle kontrola probíhala.

„Dále započalo hledání někoho, kdo jim vysvětlí, co naše společnost vůbec vyrábí. Otázky typu „A vy děláte auta?“ se v naší společnosti, která vyrábí holítka, úplně nesetkaly s pochopením,“ pokračoval Vrabec.

Z informací ministerstva dále vyplývá, že se rozsáhlé kontroly týkají 14 pracovišť vybraných průmyslových firem a 58 zaměstnavatelů poskytující služby na základě obchodních smluv nebo agentur práce. Do akce se zapojilo 253 inspektorů práce a 129 policistů cizinecké policie.

Zároveň odmítl, že by si z účasti na akci dělali s Maláčovou kampaň, jelikož spolu v podzimních volbách kandidují za ČSSD. Vyčetl jim to například člen pražské SPD Jan Čížek. „ČSSD zahájila volební kampaň v rudozeleném stylu! Zneužili Úřad práce, policii a celníky k osobní politické kampani (vymysleli razii na firmu, zaměstnávající stovky dělníků),“ uvedl na facebooku.

Stropnický nicméně odkazoval na to, že inspektorát spadá pod ministerstvo, kde po jeho nástup v březnu nápad vznikl. Nyní chtěl vidět jeho realizaci. A doplnil, že aby předešel nařčení z toho, že mu akce slouží jako PR, nebude se účastnit kontrol v hlavním městě, kde oba kandují.

Pokud jde o výběr kontrolovaných firem, plán dle Stropnického vypracoval sám inspektorát. „Vychází ze zadání ze strany ministerstva jako řídícího orgánu inspektorátu. Nikoli ve smyslu konkrétně jaké firmy, ale typově, že je to nad 500 zaměstnanců a že se jedná o případná systémová porušení,“ popsal. Kontroly proto mohou podle něj proběhnout i bez předešlého podnětu.

Trvá přitom na tom, že se jich bude účastnit i nadále a podotkl, že si názor na to, zda to má smysl, prozatím utváří. „Vyhodnocuji to postupně. Tohle byla první, které jsem se účastnil. V pátek máme něco dalšího. Asi bych tomu teď chvilku ještě nechal,” uzavřel Stropnický.