Maláčová opět šije do ANO, Babišovo hnutí má prý šílené plány

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na svém Facebooku varovala před vládou hnutí ANO a ODS, která by mohla vzniknout po říjnových volbách do dolní komory. S ANO je přitom sociální demokracie ve vládě již osmým rokem. Šéf ODS Petr Fiala to odmítá, podle něj je Maláčová touto myšlenkou posedlá. Považuje to za zoufalou snahu překročit hranici pro vstup do Sněmovny.