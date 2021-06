Maláčová navrhuje minimální mzdu 18 000, Schillerová se postavila proti

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) se postavila proti návrhu sociální demokracie a ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) na nárůst minimální mzdy. Ta by se podle nich měla příští rok zvednou na 18 tisíc korun. Podle Schillerové by to mohlo ale vést k propouštění zaměstnanců, minimální mzdu totiž lidé dostávají v oborech, které nejvíce postihla epidemie koronaviru.