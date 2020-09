Mají pražští učitelé zájem o respirátory? Vláda pověřila Plagu, aby to zjistil

Vláda vedená premiérem Andrejem Babišem (ANO) v pondělí pověřila ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby u pražských učitelů zjistil, zda chtějí od státu respirátory. s jejich pomocí by se mohli chránit a nemuseli v případě výskytu covidu-19 na škole do karantény, takže by nedošlo k narušení výuky.