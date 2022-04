Lipavský by podpořil přijetí Finska do NATO

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) by v případě žádosti Finska o vstup do Severoatlantické aliance (NATO) hlasoval pro. Novinářům to řekl ve čtvrtek po jednání ministrů zahraničí NATO v Bruselu. Řešily se také dodávky zbraní pro Ukrajinu, podle Lipavského bude země potřebovat od spojenců moderní zbrojní systémy.