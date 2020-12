Lídři stran jednají s Babišem, jak dál s hlasováním o rozpočtu

Pokud by se rozpočet nepodařilo schválit do konce roku, ať už tak, že by se o něm vůbec nehlasovalo, případně by byl zamítnut, fungoval by stát na základě tzv. rozpočtového provizoria. V něm každá instituce dostane na výdaje každý měsíc pouze 1/12 toho, co utratila v roce 2020.