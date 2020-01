Lidovci volí nového předsedu, Výborný nepodpořil žádného z kandidátů

Výborný zopakoval, že nebude veřejně podporovat žádného z kandidátů. „Neučiním tak ani dnes, ani při svém projevu,” řekl. Ocenil, že se o funkci utká více relevantních kandidátů. „V tom jsme unikátní. Svědčí to o tom, že nemáme úplně nouzi o jasně vyprofilované osobnosti. Každá z nich má něco, co mi imponuje. Ke každému z nich bych měl samozřejmě nějaké výhrady, ale nerad bych je hodnotil teď,” uvedl končící šéf lidovců.

Dodal, že lepších výsledků strana dosáhne jen tehdy, když její členové půjdou mezi lidi. „Na náměstí, do ulic, do škol, do firem. To je cesta k růstu, a to je cesta k úspěchu,“ řekl Výborný a dodal, že je nutné vytvářet permanentní volební kampaň.