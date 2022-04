Letošní květinová Flora znázorňuje koloběh života

Podoba hlavní expozice je dílem respektovaných architektek z olomouckého architektonického a design studia Mimokolektiv, které na ní spolupracovaly se známým floristou Tamásem Víghem. Ten do expozice vložil mimo jiné i méně známé exotické rostliny nebo vzácné orchideje. Dominantou pavilonu je fontána, v níž se v pravidelných intervalech smáčejí rostliny umístěné na obřím kruhu.

V hlavním pavilonu návštěvníci najdou také prezentaci zahradnických a uměleckých škol či expozici Českého zahrádkářského svazu (ČZS) pojmenovanou Z minulosti do budoucnosti. Jejím autorem je florista Zdeněk Kupilík a je věnována letošnímu 65. výročí ČZS. Jedním z hlavních témat expozice je budoucí podoba zahrádkářských kolonií, její součástí je také oblíbená pěstitelská poradna a prezentace vinařů.

V pavilonu E je k vidění ojedinělá kolekce šedesáti bonsají z tisů, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 100 až 600 let. Valná část pochází z Japonska, do České republiky je dopravil zkušený sběratel Josef Valuch. Dojem z unikátní sbírky tisů umocňují zrcadlové stěny. „Na japonském ostrově Hokkaidó přes 20 let kupujeme bonsaje od majitelů malých soukromých sbírek. Tvořilo je pět až šest generací, ale dnes už staří pěstitelé mnohdy nemají pokračovatele. V Japonsku se jen málo mladých lidí chce bonsajím věnovat naplno,“ uvedl Valuch.