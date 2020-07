Lanovka z Podbaby do Bohnic má zelenou

Takový systém podle Scheinherra stavějí na světě jen dvě firmy, které budují alpské lanovky. Jde o firmy Leitner a Doppelmayr. Kabinky by měly pojmout do 35 lidí, ve špičce může mít lanovka menší než minutové intervaly pro jednu kabinku. Z Podbaby se stane důležitý přestupní bod s vlakovou zastávkou, autobusy, tramvají, jen kousek od metra.

Studie zohlední i další dopravní záměry, jako je plánovaná tramvajová trať z Podbaby do Suchdola nebo parkovací domy v Bohnicích a v Podbabě. Protože tramvaj potřebuje most přes Vltavu, neočekává se, že by mohla být dříve než za 15 let. U projektu lanovky musejí být v řízení EIA posouzeny dopady na životní prostředí.