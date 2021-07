Kvůli covidu přestalo fungovat sto padesát cestovek

Kypr bude od pondělí tmavě červený, přesune se do vysoce rizikových států

„Je tedy pravděpodobné, že tito podnikatelé počítají s návratem na trh zájezdů a spojených cestovních služeb,“ předpokládá resort ve svém návrhu vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovek do garančního fondu pro rok 2022.

Opačně to vidí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Bez podpory státu se nedá příliš očekávat návrat těchto subjektů zpět,“ řekl Právu. Podle něj je státní pomoc pro cestovky zanedbávána.

Od loňského do letošního července skončilo v úpadku 17 cestovních kanceláří, zatímco v roce 2019 nezkrachovala ani jedna. Toto číslo by se navíc mohlo ještě zvýšit. Na konci srpna totiž vyprší ochranná doba, po které budou cestovky muset do 14 dnů vyplatit lidem peníze za nevyužité vouchery. Díky ochranné lhůtě se CK mohly doteď nepříjemné situaci přizpůsobit.