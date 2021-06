KSČM změní hlasování o nedůvěře v řečnické cvičení

„Výkonný výbor nenašel odvahu, aby hlasoval proti Babišovi,“ sdělil ČTK zdroj z KSČM.

Širší vedení podle něj zvolilo formu opuštění sálu, nikoli pouze zdržení se hlasování. Doporučení širšího vedení KSČM odpovídá náladě v okresních organizacích KSČM, které ve vnitrostranické anketě preferovaly právě tento postup.

Připustil to i šéf komunistů Vojtěch Filip. Přitom z KSČM, která před časem vypověděla toleranční smlouvu s ANO, v minulých jasně zaznívalo, že vládu komunisté nepodpoří. Šlo jen o to, jak to vyjádřit.

„Někdo to tak může vnímat jako problém, ale někdo jiný to může vnímat tak, že nechceme rozhodovat pod stejnými argumenty jaké přináší naše pravicová opozice,“ řekl ve středu Filip na otázku ČT, zda by odchod ze sálu neznamenal změkčení postoje vůči vládě.

Pravice vyvolala schůzi o nedůvěře vládě kvůli nezvládnuté pandemii, střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a nezískání výrazné západní podpory v kauze Vrbětice.

Z ankety, v níž se měly vyslovit regionální organizace KSČM, jak by se měli její poslanci zachovat, vyplynulo, že varianta „odejít ze sálu“ dostala nejvíc hlasů. Podle informací CNN Prima News to doporučilo 51 z osmdesátky okresních výborů a osm ze čtrnácti krajských výborů KSČM.

Pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo 13 okresních organizací a dva krajské výbory. Zdržet se hlasování navrhuje 14 okresních výborů a jeden krajský. Vyslovit důvěru vládě chtějí tři okresní organizace, ale o důvěře se ve čtvrtek hlasovat nebude.

Napínat vládu bude patnáctka poslanců KSČM do poslední chvíle, protože teprve ve čtvrtek ráno padne definitivní rozhodnutí na jednání jejich klubu. Zatím ve všech případech poslanci doporučení svých stranických orgánů respektovali. „Budeme požadovat jednotný postoj celého klubu,“ řekla jeho místopředsedkyně Hana Aulická Jírovcová.

Komunisté se tak již poněkolikáté stali při důležitých hlasováních ve Sněmovně rozhodujícím jazýčkem na vahách.

Pro vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlas. ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN, kteří jednání o nedůvěře vyvolaly, mají spolu s SPD jen 87 hlasů, a ani když se k nim přidají tři poslanci Trikolóry a tři nezařazení poslanci, tak by ústavou předepsaný počet pro shození vlády neměli. Potřebují k tomu podporu minimálně osmi dalších poslanců.

Až do noci místo hokeje?

Řečnický maraton začne ve čtvrtek v devět hodin ráno a po zkušenostech s podobnými jednání o nedůvěře vládě lze předpokládat, že se protáhne až do noci. Konkurencí by jim však mohlo být večerní hokejové utkání Česko-Finsko ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Poslanecké kluby vyšlou k řečništi šéfy stran a pak budou moci hovořit i ostatní zájemci.

I kdyby vládě byla vyslovena nedůvěra, vydržela by až do voleb. Podle Ústavy by sice musela podat demisi, ale prezident Miloš Zeman již několikrát avizoval, že by ji pověřil vládnutím až do říjnových voleb.