KSČM projedná Grospičova slova o srpnové okupaci

21. srpen nebyla okupace, zní od komunistů. Oběti? To byly dopravní nehody

Filip v ČT řekl, že nepovažuje Grospičova slova za něco, kvůli čemu by ho měl ostrakizovat. Připustil však, že i dopravní nehody by v srpnu 1968 nevznikly, pokud by po Československu vojáci nejezdili.