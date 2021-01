KSČM chce miliardy z obrany poslat hlavně zdravotníkům

Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa by vláda měla peníze prioritně použít na odměny zdravotníkům za službu během covidu. „Pak teprve by se z toho měly platit odměny vojákům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů , kteří pomáhali při zvládání pandemie,“ řekl v úterý Filip.

Filip uvedl, že budou dohlížet na to, jak vláda nakládá s deseti miliardami, které jsou nyní ve vládní rezervě. „Není to tak, že je to bianko šek pro vládu. Nesdílíme přesvědčení, že s těmi penězi může dělat vláda cokoli,“ řekl. Záležitost ale nakonec večer s Babišem neprobírali.