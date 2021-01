Kritik islámu Okamura poletí do Afghánistánu

Cestu ve středu posvětil organizační výbor dolní komory, v němž jsou zastoupeny všechny frakce, a to bez jediné připomínky. Přesto přišla kritika z ODS.

Bizarní! Ač se všechny poslanecké cesty ruší kvůli koronaviru, místopředseda PS @tomio_cz plánuje navštívit Afghánistán. Včera cestu schválil organizační výbor. A doprovodí ho pánové Berkovec z ANO a @tom_vymazal z @PiratskaStrana . Smím se pánové zeptat, co tam budete dělat?

„Bizarní! Ač se všechny poslanecké cesty ruší kvůli koronaviru, místopředseda PS Tomio Okamura plánuje navštívit Afghánistán,“ napsala na síti šéfka bezpečnostního výboru Jana Černochová (ODS) a zeptala se: „Smím se, pánové, zeptat, co tam budete dělat?“

„Cíl cesty je jednoduchý: chceme podpořit export českých firem do oblasti,“ popsal plán. Podle něj se cesta chystala téměř rok, přičemž po nástupu nového afghánského velvyslance v Praze, bývalého ministra tamní vlády, byla příprava dokončena.

Ve dvacetičlenné delegaci budou i zástupci několika firem z dopravy, těžebního, vodohospodářského a zbrojního průmyslu. „Avizovaly velký zájem o navázání kontaktů,“ řekl Okamura. Podle něj by členy delegace měli být i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu i resortu zahraničí. Následovat by prý mohla návštěva afghánských představitelů v Česku. „Rozhodně to není žádný výlet,“ poznamenal Okamura.