Krejčířův stín na Redlově „omezené svéprávnosti“

Redlovi to už jednou vyšlo, když byl v roce 2005 stíhán spolu s Radovanem Krejčířem v kauze daňových podvodů za půl miliardy korun.

Tehdy musel státní zástupce Redlovo stíhání zastavit kvůli názoru znalců, že není schopen chápat průběh řízení. Krejčíř to tehdy zkoušel uhrát na vážné deprese, které u něj mělo vyvolávat vazební stíhání.

Tentokrát mu to nejspíš nevyjde. „Redl může být omezen ve způsobu vnímání konkrétního trestního procesu, který je nějakým způsobem složitý, ale současně nemusí být omezen ve vztahu k jinému typu trestního procesu, který tak složitý není,“ naznačil zkušený státní zástupce.

Podle něj v nynější korupční kauze, která není tak složitá jako daňové podvody a tunelování v Krejčířových případech, by neměl být problém Redla stíhat. Rozhodnutí soudu zatím podle ČTK není pravomocné. Případem se zabývá ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Soud Redlovi v květnu prodloužil omezení svéprávnosti o pět let

„Automaticky to neznamená, že je takový člověk omezen na své svéprávnosti na všechna řízení,“ doplnil. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu si budou muset nechat zadat nový znalecký posudek na Redlův psychický stav. „Vzhledem k tomu, že v této věci má policie hodně materiálu a důkazů o tom, že ten člověk jednal svéprávně, měla důvod zahájit jeho trestní stíhání,“ doplnil zkušený žalobce.

Navíc je možné, že znalkyně, která svým posudkem pomohla v květnu Redlovi k prodloužení jeho omezení svéprávnosti o dalších pět let, o něm vůbec neměla informace, které shromáždila k případu policie.

„Ty by přitom mohly být relevantní k tomu, aby znalec i v tom prvním případě (Krejčířovy kauzy) revidoval své stanovisko,“ dodal žalobce s tím, že by si policie měla vyžádat revizní posudek. Tím, že Redlovi soud prodloužil před měsícem omezení svéprávnosti, navíc rovnou o dalších pět let, už se zabývá šéfka nadřízeného plzeňského krajského soudu Věra Oravcová. „Hovořil jsem s předsedkyní Krajského soudu v Plzni, která věc prověřuje,“ napsal k tomu v pondělí na Twitter ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).